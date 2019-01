Enajsti sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo tudi letos potekal skupaj z Areno mladih na Gospodarskem razstavišču. Danes in v soboto bodo predstavili okoli 250 programov izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja. V okviru Moje prve zaposlitve bo na voljo več kot 100 delovnih mest, revnejše šolarje pa bodo obdarovali z računalniki.