V živo: preobrat Dallasa, Dončić vodilni podajalec in skakalec srečanja SiOL.net Danes so tekme v ligi NBA zaradi praznika v ZDA na sporedu nekoliko prej kot običajno. Dallas z Luko Dončićem na čelu se pravkar meri z moštvom Milwaukee Bucks, vodilnim moštvom vzhodne konference in drugi napadalni ekipi lige v tej sezoni. Dončić, ki mu odlično kaže v glasovanju za tekmo vseh zvezd, je bil na zadnji tekmi proti Indiani izključen. Glasovanje za tekmo All Star se zaključi jutri zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času. Danes bodo na delu tudi košarkarji Miami Heat, ki bodo gostovali pri Bostonu.

