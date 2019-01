Nov eksces iz zaporov: Morilec napadel pravosodnega policista! Nova24TV V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je danes, okrog 12. ure, prišlo do napada na pravosodnega policista, ki je v zaprtem delu zavoda izvajal varnostne naloge. Pravosodni policist je bil po napadu obravnavan v ambulanti zavoda in nato odpeljan v bolnišnico ter ni v življenjski nevarnosti, so sporočili z Uprave RS za izvajanje kazenskih […]

