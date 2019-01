Podržaj: Sistemske spremembe v zaporih za zdaj niso potrebne RTV Slovenija Po pobegu iz koprskega zapora in napadu na pravosodnega policista na Dobu so se sestali direktorji zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij in vodje oddelkov za varnost. Sklenili so, da posebni ukrepi za zdaj niso potrebni.

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Boris Popovič

Ilka Štuhec