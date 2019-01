MzI začelo javno obravnavo novega predloga novele energetskega zakona Energetika.NET Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je pripravilo nov predlog novele energetskega zakona, ki je potrebna zaradi uskladitve z zakonodajo EU, odločbo ustavnega sodišča in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020. Med drugim je dodalo še člen, s katerim se poleg individualne omogoča tudi skupnostna samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). Pripombe je mogoče poslati do 21. februarja.

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Tanja Fajon