Javna obravnava uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE Energetika.NET Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je začelo javno obravnavo predloga uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Pripombe zbirajo do 22. februarja.

