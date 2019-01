Vremenoslovci za danes in sredo napovedujejo novo snežno pošiljko Dnevnik Danes bo v zahodni in severozahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki se bo popoldne krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem...

