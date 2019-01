Po Sloveniji zapadlo nekaj centimetrov novega snega Primorske novice Po državi je po podatkih agencije za okolje ponoči zapadlo nekaj centimetrov novega snega. V precejšnjem delu osrednje in vzhodne Slovenije je zapadlo od dva do sedem centimetrov, tudi ob morju je nekaj snežink. Sneg se ponekod oprijema cestišč, na delu so plužne in posipne službe, večjih nevšečnosti v prometu pa zaenkrat ni.

