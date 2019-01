Pretrgan kabel v predoru Karavanke povzročil zastoje Reporter Predor Karavanke na gorenjski avtocesti so odprli za promet. Še vedno pa ta poteka izmenično enosmerno. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste so sprva zapisali, da je predor zaprt zaradi okvare vozila, po kasnejših navedbah so razlog tehnične

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Andrej Bertoncelj

Alenka Bratušek

Zlatko Zahovič