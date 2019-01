ZDA: Po sneženju pritisnil mraz, umrlo najmanj šest ljudi RTV Slovenija Po obilnem sneženju so se temperature na srednjem zahodu in severozahodu ZDA močno spustile. Zaradi mraza je umrlo najmanj šest ljudi, med njimi 12-letnica, na katero se je med igranjem zrušil snežni grad, težave imajo na cestah in z oskrbo elektrike.

Sorodno











Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Boris Kobal

Anže Kopitar

Dejan Prešiček