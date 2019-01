Leto je naokoli in spet se približuje naša tradicionalna prireditev. Tudi letos je zbor v soboto, 26. januarja, ob 8.30 uri pri gasilskem domu na Otočcu, start pa ob 9. uri, ko se podamo na pot po vinskih goricah Grčevja in Trške gore. Na trasi nas pričakajo postojanke lokalnih društev, na katerih se lahko okrepčamo s toplimi in hladnimi napitki, ne manjka pa tudi degustacija domačega kruha, mesn ...