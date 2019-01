Dončić z Dallasom komaj do tretje zmage na zadnjih 10 tekmah Primorske novice Slovenski košarkar Luka Dončić je s svojo ekipo v severnoameriški ligi NBA v Teksasu gostil Los Angeles Clippers in se veselil komaj tretje zmage (106:98) na zadnjih desetih tekmah - Dallas je tretja najslabša ekipa zahoda. Harrison Barnes je bil z 20 točkami prvi strelec gostiteljev, Dončić in Dennis Smith ml. pa sta jih vsak k zmagi dodala po 17.

