Slovenkam se je uresničila želja SiOL.net V Istanbulu je potekal žreb skupin za evropsko prvenstvo, ki ga bodo od 23. avgusta do 8. septembra skupaj gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki bo drugič nastopila na evropskem prvenstvu, bo v skupini B, ki ga bo gostila dežela odbojke Poljska, igrala skupaj z gostiteljico, Italijo, Belgijo, Ukrajino in Portugalsko.

