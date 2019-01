Maščevanje uspelo, Novogoričanke do lepega uspeha Sportal Odbojkarice GEN-I Volleyja so se uvrstile v četrtfinale evropskega pokala challenge. V povratni tekmi osmine finala so s 3:1 (14, 20, -20, 15) premagale madžarski Vasas Obuda. Prvo tekmo v Budimpešti so izgubile z 2:3. Odbojkarice Calcit Volley gostujejo pri Ladies in Black.

