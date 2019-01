#video James Harden v New Yorku nasul kar 61 točk Dnevnik Košarkarji Houstna so v ligi NBA prišli do zmage s 114:110 v gosteh pri New York Knicks, ob čemer je James Harden dosegel kar 61 točk in tako v Madison Square Gardnu postavil svoj strelski rekord. Harden je sicer že 21. tekmo zaporedoma dosegel vsaj

