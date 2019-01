Židan Šarcu ponudil glavo ministra Prešička, kaj bo s sekretarjem Škobernetom? Nova24TV Predsednik SD Židan se je odzval na obtožbe o zlorabi položaja ministra za kulturo Prešička. Minister je po njegovi oceni naredil napako, ker je omogočil, da so v službenem avtu prevažali inštrumente, kar naj bi se zgodilo devetkrat. Če bo premier Šarec ocenil, da je to napaka, zaradi katere mora zapustiti ministrsko mesto, bo to […]

Sorodno













































































Oglasi