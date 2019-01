Učitelj na konservatoriju Prešička obtožuje, da je kričal na učitelje in učence, minister to zanika Reporter Ob obtožbah o zlorabi položaja ministra za kulturo Dejana Prešička so se včeraj odzvali še na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je bil Prešiček direktor od januarja 2010 do septembra 2018. Kot so zapisali, je bil pri svojem delu "dosleden,

Sorodno

















































































Oglasi