Dejan Židan po posvetu SD zelo redkobeseden glede usode ministra Prešička - so v igri hudi pritiski Demokracija Predsednik SD Dejan Židan po več kot šesturnem posvetu vodstva SD ni pojasnil, koliko se je razprava vrtela tudi okoli očitkov njihovemu ministru Dejanu Prešičku in v katero smer se je nagibala. Dejal je, da bo ministrova usoda znana v prihodnjih dneh. Iz Ukoma so medtem sporočili, da bo premier Marjan Šarec svojo odločitev sporočil v ponedeljek, poroča STA.

Sorodno























































Oglasi