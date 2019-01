Šarec skrušeno sprejel Prešičkov odstop – bo šele sedaj okusil bes in gnev globoke države? Nova24TV Premier Marjan Šarec je sprejel odstop ministra za kulturo Dejana Prešička. Ob tem je spomnil na nekatere dosežke ministra oziroma stvari, ki jih je premaknil, a ocenil, da so odnosi na ministrstvu skrhani do te mere, da si ne zna predstavljati, kako bi lahko dosedanja zasedba delala naprej. Predsednik vlade Marjan Šarec je na današnji […]

Sorodno

















































































































Oglasi Omenjeni Dejan Prešiček

Marjan Šarec

SD Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Borut Pahor

Goran Dragić