SD išče pravo kombinacijo ministra in državnih sekretarjev, ki bi kulturno ministrstvo pognala v tek Dnevnik V vladajoči koaliciji so pohiteli z razrešitvijo ministra za kulturo Dejana Prešička, saj so se v državnem zboru s tem na poziv predsednika vlade Marjana Šarca seznanili že včeraj, torej v prvem možnem terminu. Začasno vodenje kulturnega...

