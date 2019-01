Spoštovanje ustave je prva stvar, na kar bi moral vsako jutro pomisliti vsakokratni predsednik vlade. Poslanke in poslanci na seji državnega zbora obravnavajo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca zaradi kršitev ustave in hujših kršitev zakona, ki smo ga pripravili v poslanskih skupinah SDS in SNS. Predlog ustavne obtožbe je predstavil poslanec SDS Tomaž ...