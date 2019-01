Zakaj je včerajšnji nastop Šarca proti SDS-u in Janši spominjal na film “Ko jagenjčki obmolknejo” topnews.si Se spomnite dialoga iz filma Ko jagenjčki obmolknejo, kjer Jody Foster v vlogi agentke FBI-a Clarice Starling, pripoveduje serijskemu morilcu Hanibalu Lecterju, kako je enkrat v otroštvu na neki farmi gledala klanje jagnjet, in kako jagnjeta ne spustijo niti glasu medtem, ko jih koljejo. Ko jih razdelijo in jim skupaj zvežejo sprednje in zadnje noge, […]

Sorodno

















Oglasi