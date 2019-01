Šarec udobno prestal glasovanje o ustavni obtožbi Primorske novice Glasovanje o ustavni obtožbi zoper predsednika vlade Marjana Šarca se je izšlo po pričakovanjih: za ustavno obtožbo so glasovali le poslanci SDS in SNS, ki so skupaj zbrali 29 glasov, proti pa sta bili celotna koalicija in Levica s 53 glasovi. Šarec zagotavlja, da vlada ustavne odločbe o financiranju zasebnih šol ne bo ignorirala, za njeno uresničitev pa vidi različne poti, ne le te, pri kateri vztraja SDS.

Sorodno













































































Oglasi