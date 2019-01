Tisti, ki so jih polna usta javnega šolstva, svoje otroke šolajo na zasebnih šolah. Poslanke in poslanci na seji državnega zbora obravnavajo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca zaradi kršitev ustave in hujših kršitev zakona. Stališče poslanske skupine SDS je predstavil mag. Branko Grims, celoten magnetogram je v nadaljevanju.