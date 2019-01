Ne želim si živeti v državi, kjer policija ne more ukrepati proti organiziranemu kriminalu #intervju SiOL.net Boštjan Poklukar (1971) je minister za notranje zadeve v vladi Marjana Šarca. Pred tem je bil mož iz ozadja. V dobesednem pomenu besede, saj je skoraj desetletje preživel v protokolu. Videl je ministre, ki so prihajali in odhajali. "Marsičesa sem se naučil iz njihovih napak," pravi danes. Kot sogovornik v sebi nima tiste mere surovosti, ki bi jo človek do neke mere pričakoval od notranjega ministr...

