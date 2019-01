Obtoženi v aferi dodatki prepričani, da so nedolžni zurnal24.si Vsi štirje zdajšnji in nekdanji vodilni na ljubljanski ekonomski fakulteti, ki so obdolženi v zadevi, povezani z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah, so se izrekli za nedolžne.

