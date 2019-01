Mramor, Tekavčičeva in soobtožena iz afere z dodatki zanikajo krivdo Reporter Vsi štirje zdajšnji in nekdanji vodilni na ljubljanski ekonomski fakulteti, ki so obdolženi v zadevi, povezani z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah, so se izrekli za nedolžne. Ob tem so napovedali, da bodo vse argumente in

