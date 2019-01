V preiskavi zaradi prostitucije 19 državljanov Slovenije in Romunije Politikis Po preiskavah na območjih Nove Gorice in Maribora zoper 19 državljanov Slovenije in Romunije ter eno gospodarsko družbo poteka predkazenski postopek zaradi zlorabe prostitucije, izkoriščanja ter proizvodnje prodaje drog, so sporočili iz policije. Policisti so prostost odvzeli osmim osumljencem, šest so jih pridržali. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sredo opravili preiskave enega največjih […]

