Do zob oboroženi policisti zaprli palačo razvajanja Primorske novice V sredo popoldne je v Novi Gorici mrgolelo policistov različnih enot in policijskih uprav. Do zob oboroženi policisti in kriminalisti so namreč istočasno izvedli več racij in hišnih preiskav v mestu ter njeni okolici. Obkolili so tudi savna klub Marina na Ajševici in ga preiskali. Pridržali so šest ...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Matjaž Kek

Dejan Židan