Policija prijela moškega, ki je v okolici Radovljice grozil ljudem Reporter Radovljiški policisti so na podlagi dveh klicev izsledili moškega, ki so ga zaradi prijave groženj danes iskali na območju Radovljice, Lesc in Šobca. Ob prijetju v Lescah se moški ni upiral, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

