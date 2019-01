Policisti iščejo moškega, ki bi lahko bil nevaren Gorenjski glas Lesce – Radovljiški policisti iščejo moškega, ki so ga opisali kot nepredvidljivega in potencialno nevarnega. Ob 10.45 so namreč v Lescah obravnavali grožnje v zasebnem prostoru med poznanimi osebami. Poškodovan ni bil nihče, je pa ob prihodu...

