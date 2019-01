Pobegli je lahko nevaren Gorenjski glas Gorenjski policisti so bili včeraj na lovu za 32-letnim Leščanom, ki je pred tem grozil njemu znanim osebam. Pobeglega Leščana so policisti opisali kot nepredvidljivega in potencialno nevarnega.

