Golden State na krilih izjemnega Curryja do devete zaporedne zmage 24ur.com Golden State Warriorsi, branilci naslova prvaka v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA, so prišli do svoje devete zaporedne zmage, kar je njihov najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni. Njihova "žrtev" so bili Washington Wizardsi, ki so v domači dvorani klonili s 118 : 126. Stephen Curry je k zmagi prispeval 38 točk.

