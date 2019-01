Bolnišnica pri zlatem slovenskem selektorju, Curry strelski junak večera #video Sportal V noči na petek, ko so bile oči ljubiteljev košarke uperjene zlasti v odločitev o tem, kdo bo zaigral v začetnih peterkah na tekmi zvezd All Star, so bile odigrane štiri tekme. Golden State je zmagal že devetič zapored in osvojil Washington (126:118), Russell Westbrook je zmago Oklahome Cityja nad New Orleansom zaznamoval že s 15. trojnim dvojčkom v tej sezoni, zdesetkani Phoenix je pod vodstvom I...

