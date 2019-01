Luka Dončić prepričal navijače, ne pa tudi novinarjev in košarkarjev Primorske novice Slovenski košarkarski as Luka Dončić kljub veliki podpori navijačev, ki so mu do konca spletnega glasovanja v zahodni konferenci lige NBA namenili kar 4.242.980 glasov, ni prejel zadostne podpore novinarjev in košarkarjev, da bi nastopil v prvi peterki. Na tekmo zvezd, ki bo 17. februarja v Severni Karolini, se še lahko uvrsti kot rezerva.

