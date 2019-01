Luke Dončića ni v prvi peterki zahoda za tekmo zvezd lige NBA Moški svet Slovenski košarkarski as Luka Dončić se kljub veliki podpori navijačev, ki so ga s svojimi glasovi uvrstili na drugo mesto izbora ekipe zahodne konference za tekmo zvezd lige NBA, ni uspel uvrsti v prvo peterko. Na tekmi all stars, ki bo 17. februarja Charlottu v Severni Karolini, se sicer še lahko uvrsti kot rezerva.

