Sneg in nizke temperature po Evropi ovirajo promet in ogrožajo tako ljudi kot živali Govori.se V Bosni in Hercegovini ter Srbiji imajo prave zimske razmere, saj sneži že 24 ur, zaradi česar so številne težave v prometu. Na Hrvaškem težave povzroča predvsem orkanski veter. Izjemno nizke temperature so zajele tudi Nemčijo, kjer je zaradi mraza umrlo 10 brezdomcev.

