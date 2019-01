VIDEO in FOTO: Izredne razmere na Balkanu, 24-urno sneženje, orkanski veter, na jugu Turčije tornado Svet 24 Medtem ko na jugu Turčije pustoši že peti tornado v petih dneh, vladajo v Bosni in Hercegovini in Srbiji prave zimske razmere, saj sneži že zadnjih 24 ur. Na Hrvaškem težave povzroča predvsem orkanski veter.





Sorodno









Oglasi