Človeški glas je osupljiva stvar. Od prvega vdiha ga uporabljamo za vzpostavitev stika s svetom. Zvoki, ki jih proizvajamo; toni, ki jih uporabljamo; besede, ki jih izbiramo, pa usmerjajo in oblikujejo našo identiteto. In o vsem tem sta v večeru 24. januarja 2019 v dvorani brežiške knjižnice spregovorila Mirela Smajić in Toni Aloar Ivanšek. Predavanje je bilo že osmo v nizu predstavitev »IzBRANO ...