The Daily Telegraph se je opravičil Melanii Trump zaradi napačnih trditev, objavljenih minuli teden Govori.se Britanski časnik The Daily Telegraph se je danes ameriški prvi dami Melanii Trump "iskreno" opravičil zaradi "številnih napačnih izjav" v prispevku, objavljenem pretekli teden. Plačali ji bodo "omembe vredno odškodnino" in sodne stroške.

