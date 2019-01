Britanski časnik z opravičilom in odškodnino Melanii Trump Dnevnik Britanski časnik The Daily Telegraph se je danes ameriški prvi dami Melanii Trump “iskreno” opravičil zaradi “številnih napačnih izjav” v prispevku, objavljenem pretekli teden. Plačali ji bodo “omembe vredno odškodnino” in sodne stroške.

