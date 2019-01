Prvaki v gosteh dokazali, da šampionskega prstana ne nosijo brez razloga SiOL.net V severnoameriški košarkarski ligi NBA je bilo nocoj največ pozornosti usmerjeno na bostonski parket, kjer so se udarili branilci naslova prvaka v ligi NBA Golden State Warriors in gostitelji Boston Celtics. Gostje so zmagali s 115:111 in vknjižili že deseto zaporedno zmago ter tako prekinili zmagoviti niz petih zaporednih zmag Bostona.

