Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta potrdila, da je bilo ravnanje sodnika Žirovnika, ki j Nova24TV Komisija za etiko in integriteto je na svoji torkovi seji sprejela načelno mnenje, ki potrjuje očitno. Ravnanje sodnika Žirovnika, ki je odrejal nezakonite odredbe zoper kandidata Kanglerja in se je nato zabaval na povolilni zabavi zmagovalca Arsenoviča, ni bilo v skladu z načeli nepristranskosti in nezdružljivosti. Žirovnik je sicer svojo poklicno pot začel v SDV, […]

Sorodno









Oglasi Omenjeni Franc Kangler

Maribor

Saša Arsenovič

SOVA Najbolj brano Osebe dneva Dejan Židan

Luka Dončić

Tanja Fajon

Domen Prevc

Dejan Prešiček