Ameriška letalska družba American Airlines se sooča z obtožbami antisemitizma, ker je posadka v Miamiju z letala poslala 37-letna Yossija in Jennie Adler skupaj z njuno 19-mesečno hčerko. Menda je Yossi Adler tako zaudarjal, da so potniki hlastali za zrakom in trdili, da ne bodo preživeli poleta.