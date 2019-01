Posadka American Airlines vrgla par z letala zaradi smradu Primorske novice Ameriška letalska družba American Airlines se sooča z obtožbami antisemitizma, ker je posadka v Miamiju z letala poslala 37-letna Yossija in Jennie Adler skupaj z njuno 19-mesečno hčerko. Menda je Yossi Adler tako zaudarjal, da so potniki hlastali za zrakom in trdili, da ne bodo preživeli poleta.

