Čarobna predstava Dončića, novega rekorderja lige NBA #video Sportal Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je v noči na ponedeljek z Dallasom po najboljši predstavi, odkar nastopa v ligi NBA, doma izgubil proti Torontu (120:123). Prispeval je 35 točk,12 skokov in 10 asistenc, popravil strelski rekord in postal prvi najstnik v zgodovini tekmovanja z dvema trojnima dvojčkoma. Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića zmagal v New Yorku (106:97).

