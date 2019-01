Sredi Maribora gostilniški pretep Lokalec.si Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je včeraj okrog 19. ure v gostinskem lokalu v Mariboru steplo več oseb. Stepli so se Mariborčani stari 31, dva 34 in en 35 let.Najmlajši in eden od obeh 34- letnikov se tudi ob intervenciji policistov nista pomirila in nista upoštevala ukazov policistov, naj prenehata s kršitvijo […]

