Jamarji v Škocjanskih jamah odkrili nove rove SiOL.net Jamarji Luka Biščak, Albert Ličan in Jaka Jakofčič so se po enoletnem delu in raziskovanju skozi strop najvišje Martelove dvorane v Škocjanskih jamah prebili v nove rove, približno od 70 do 80 metrov nad sedanjo strugo reke Reke. Omenjena rova, visoka med 30 in 50 metrov in prav takšne širine, predstavljata nekdanjo strugo reke Reke.

