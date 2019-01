Reka Reka je po Škocjanskih jamah nekoč tekla 150 metrov višje SiOL.net Z odkritjem t. i. fosilnih rovov, kjer je nekoč tekla reka Reka, so v Škocjanskih jamah začeli pisati novo dobo raziskovanja. Odkritje rovov nad Martelovo dvorano, do katerih so jamarji prišli skozi Fedrigotov dihalnik, bo omogočilo raziskovanje dela Škocjanskih jam, do katerega so lahko doslej prišli le v zelo sušnem obdobju.

