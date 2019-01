Umrl je nekdanji dolgoletni urednik revije Zaveza in soustanovitelj Nove slovenske zaveze profesor J Nova24TV “Sporočamo žalostno vest, da je nedeljo sredi dneva preminil Justin Stanovnik, eden od ustanoviteljev Nove Slovenske zaveze in dolgoletni urednik revije Zaveza. Bil je “že od začetka glavni urednik Zaveze, organizator prvih srečanj preživelih udeležencev slovenskega odpora in pobudnik za ustanovitev NSZ”, kot je o njem zapisal Tone Drobnič,” so sporočili iz Nove slovenske zaveze. […]

